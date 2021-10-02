开全美先例 加州将强制学生接种COVID-19疫苗

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（法新社洛杉矶1日电） 加州州长纽松今天开了全美第一枪，宣布将强制加州所有学生接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。民众迟迟不接种疫苗，减缓美国终结疫情的速度，如今死亡病例已破70万例。

随着美国食品暨药物管理局（FDA）全面批准让年龄较低的群体接种疫苗，加州将逐步实施这项计画。

纽松（Gavin Newsom）说，加州将「要求孩童先接种COVID-19疫苗，再到学校上学」。

他说：「我们的学校已要求接种预防麻疹、腮腺炎和其他疾病的疫苗，为什么？因为疫苗有防护力。打疫苗是为了我们小孩的安全与健康。」

美国辉瑞（Pfizer）和德国BioNTech共同研发的COVID-19疫苗，已于8月获得FDA全面批准，可向16岁以上民众施打。12岁到15岁青少年则可在紧急使用授权下接种这支疫苗。

辉瑞与BioNTech上周还表示，已开始呈交资料给FDA，为疫苗用于5岁到11岁儿童申请许可，另也针对2岁幼童进行试验。

纽松表示：「这场疫情让我们身心俱疲。」

他在一所学校宣布新措施时说：「等FDA批准让不同年龄层接种疫苗，从12岁以上、即7到12年级生开始，我们将自下学期起实施规定。」

新规定将适用于公立或私立教育系统的所有学生，估计影响加州600万人。

加州是美国人口最稠密的州，在所有符合接种资格的居民中，有84%已至少接种一剂疫苗。

美国染疫死亡人数累计已破70万人，接种疫苗、戴口罩与封城等防疫措施都成了激烈的政治议题。

在Delta变异株掀起的最新一波疫情中，儿童染疫人数显着增多，因此，让年龄较小的群体接种疫苗，被视为让学校维持开放并遏阻疫情扩散的关键。中央社（翻译）

© 2021 AFP