开全美先河 圣荷西立法强制拥枪者购买责任险

（法新社洛杉矶25日电） 美国加州圣荷西（San Jose）市议会今天表决通过法案，强制枪械拥有者购买责任险，以支付其武器造成的任何损害，这将是全美第一项此类法律。

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除责任险外，法案还规定当地枪械拥有者支付年费，以资助一个协助枪械暴力受害者的非营利组织。

圣荷西市长李卡多（Sam Liccardo）在推特发表声明说：「今晚圣荷西领先全美，率先制定法令，要求枪械拥有者购买责任险，并将拥枪者支付的费用投入实证倡议行动，以减少枪械暴力和伤害。」

上述法案须于2月8日通过二读后，才能在8月正式完成立法。法案的另一项目的在降低纳税人支付的成本。

在市议会今天表决前，李卡多表示，「我们知道，在过去数十年里，保险让车祸死亡人数下降，例如鼓励安全驾驶行为，以及购买配备安全气囊和防锁死煞车系统的车辆。同样道理，市面上贩售的枪械责任险可透过调整保费的方式，鼓励拥枪者使用保险栓、安装扳机锁，并参加枪械安全课程。」

根据美国智库皮尤研究中心（Pew Research Center）统计，枪械在美国很普遍，约40%成年人家中拥有枪械。

2020年全美共售出近2300万支枪械，此外每年有4万人死于枪击。

尽管上述数据相当惊人，且多数美国人赞成加紧枪械管制，但限制拥枪权的多次尝试都以失败告终。反对派人士认为，枪械管制是对个人自由的侵犯。

圣荷西市议会发布的一份新闻稿指出，枪械暴力每年导致该市损失近4000万美元，其中包括警方和医疗紧急处置、医疗照护和案件调查费用。

李卡多表示，「尽管（美国宪法）第二修正案保障每位公民拥有枪械的权利，但它并未要求纳税人补贴这项权利。」

在市议会表决前，美国拥枪权基金会（National Foundation for Gun Rights）批评相关法案「公然违宪」，这个倡议组织甚至准备提出诉讼，「在联邦地区法院状告这项拥枪税规定」。

© 2022 AFP