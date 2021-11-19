开发中国家扩大红肉进口 慢性病癌症人数暴增

（法新社巴黎18日电） 一项针对154国家和地区数据的研究显示，随着全球红肉和加工肉品贸易增加，与肉类消费相关的慢性疾病也在增加。

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研究人员着重在大肠直肠癌、第2型糖尿病和冠状动脉心脏病的发病率和死亡率，这3种疾病和红肉与加工肉品密切相关。

研究人员利用联合国粮农组织（FAO）的肉类进出口数据，找出世界上哪些地区的红肉和加工肉品更为盛行。

接着他们根据「全球疾病负担」（Global Burden of Disease, GBD）的健康数据检视这些发现。

这篇发表在「英国医学期刊」（British Medical Journal）的研究结论说：「透过贸易增加红肉和加工肉品的摄取量，导致与饮食相关的非传染性疾病突然增加。」

富含红肉和加工肉品的饮食会对健康造成不利影响，早已有深入研究。

但研究指出，这些产品的国际贸易也透过温室气体排放对气候变迁，以及透过栖息地缩小对生物多样性丧失等，带来产生深远影响。

研究人员说：「对于『可持续饮食』，几乎没有国际倡议和国家指导方针，明确解决关于国际肉品贸易的外溢效应。」

研究人员计算出，1993年至2018年间，全球相关死亡人数增加近75%，但地理区域差异很大。

尽管研究人员估计，已开发国家的相关死亡增加55%，但发展中国家的增加率更高达157%。

研究说：「这些较高比率是因为世界上许多发展中国家对红肉和加工肉品进口的依赖呈指数型增长，以满足快速都市化和收入增加下不断成长的肉品需求。」

研究结果显示，在研究涵盖的这些年里，发展中国家扩大进口，而富裕国家则扩大出口。

研究引述世界贸易组织（WTO）说法表示，为实现更健康和更可持续饮食，国际对话应涵盖卫生和贸易机构。

研究表示，「世贸的区域贸易协定加速各国间红肉和加工肉品流通」，并建议可以与联合国卫生和食品机构协调，以改善未来的贸易政策。

由于这是观察性研究，研究只能提出但不能证实肉类贸易与饮食相关疾病间的因果关系。（译者：陈怡君/核稿：刘学源）

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