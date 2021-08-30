开学在即 世卫：教职员应列入优先接种疫苗类别

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（法新社哥本哈根30日电） 世界卫生组织（WHO）和联合国儿童基金会（UNICEF）今天表示，学校教职员应列入优先接种COVID-19疫苗的类别名单，如此一来欧洲和中亚的学校便能维持开放学生到校上课。

这两个联合国（UN）机构发布声明表示，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，能够让校园维持开放的措施，「包括提供教师和其他学校职员COVID-19疫苗，将他们列入全国疫苗接种计画的目标人口类别」。

去年11月疫苗尚未开放接种前，一群世卫专家已做出类似建议。如今声明表示，「在确保脆弱族群获得疫苗接种同时」，也应实行这项建议。

随着暑假过后学生面临开学，世卫和联合国儿童基金会表示，即使存在传染力更强的Delta变异株病毒疫情，「让教室内的学习方式持续不中断，十分重要」。

世卫欧洲区域办事处主任克鲁格（Hans Kluge）在声明中说：「让学校协助我们的儿童有能力成为幸福且有生产力的社会一员，对于儿童的教育、心理健康和社会技能至关重要。」

克鲁格指出，疫情已造成「历史上伤害最大的教育中断」。

这两个机构呼吁各国替12岁以上且有特定潜在疾病的儿童施打疫苗，他们的潜在疾病使他们面临较大的COVID-19重症风险。

声明还再度提醒在疫情期间采取措施改善校园环境的重要性，包括加强通风、缩小班级规模、维持社交距离和对学童和教职员定期采检。

世卫7月初已发布建议，认为对于出现COVID-19症状的高风险儿童族群进行病毒筛检，应列为优先事项。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP