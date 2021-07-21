开幕前染疫 4选手东奥梦碎

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（法新社东京21日电） 今天有4名东京奥运参赛者因为确诊COVID-19奥运梦碎，包括女子定向飞靶射击项目世界冠军希尔、捷克桌球选手席鲁切克、智利跆拳道选手阿基瑞，以及荷兰滑板选手贾可布斯。

英国射击选手希尔（Amber Hill）启程赴日前验出COVID-19（2019冠状病毒疾病）阳性反应，被迫退赛。她在代表队的声明中表示：「经过5年的训练和准备，我整个人全垮了。」

捷克代表队表示，桌球选手席鲁切克（Pavel Sirucek）成为捷克代表团在奥运选手村被验出阳性的第3人。

另外，智利跆拳道选手阿基瑞（Fernanda Aguirre ）从乌兹别克训练营抵达日本时被验出阳性。她透过社群媒体表示，自己大受打击、非常伤心。

智利奥会发布声明说，阿基瑞「没有症状且健康状况良好，但不幸的是，由于日本当局祭出10天隔离措施，她无法参加比赛」。

21岁的阿基瑞曾在2019年泛美运动会（Pan American Games）赢得铜牌，但现在她跟教练都已入住隔离设施。

31岁的荷兰滑板选手贾可布斯（Candy Jacobs）被迫退赛后，也形容自己「心碎了」。

她在社群媒体Instagram上写道，自己已「尽全力避免这种情况，采取所有预防措施」，「很不幸地今天上午我验出COVID-19阳性，代表我的奥运之旅就此告终」。

这次奥运是在防疫「泡泡」中举行，选手每天都得筛检，还被下令除了比赛、训练、吃东西、睡觉以外的时间，都须保持社交距离和佩戴口罩。最新确诊案例则显示，选手们仍得步步为营。

© 2021 AFP