开战一个月损失惨重 分析家称蒲亭没灰心

（法新社巴黎23日电） 莫斯科当局2月24日对乌克兰发动进攻，遭受超乎克宫想像的顽强抵抗和高额代价，一个月来除了军方损失惨重，还面临空前制裁，换来的战场进展却相对不足。

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但分析家指出，有多项因素可能促使蒲亭在未来数月维持作战行动，其中包括季节转换，甚至是义务役新兵即将报到等。

根据法新社问过的许多西方分析家和维安消息人士，蒲亭的终极目标仍是控制乌克兰全境，直至波兰边界。

但在地面上的军事进展停滞，可能促使俄国寻求以协商解套，透过基辅的小小让步来让莫斯科能宣称得胜。

克宫起初的目标之一为即刻推翻乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），但现在这项目标似被束之高阁，政权更迭呼声在克宫的论述中已不那么突出。

欧洲外交关系协会（ECFR）更宽广欧洲计画（Wider Europe programme）主任杜穆林（Marie Dumoulin）说：「起始计画可能是打闪电战，急速拿下（乌克兰首都）基辅（Kyiv）并推翻乌克兰政府，但计画没奏效。」

「现在最可能的结果是，蒲亭将加强力道，改用肮脏战争战略，增加乌克兰人命损失，迫使他们屈服。」

数名分析家说，俄罗斯可能采取动用化学武器、攻击人道车队等手段。至于俄国盟邦白俄罗斯是否派兵加入作战，以试图在北方战线发挥决定性作用，将是另一项关键因素。

法国克勒蒙奥弗涅大学（Clermont Auvergne University）国际关系教授夏希雍（Frederic Charillon）表示，俄军在乌克兰国土挺进时卡关，且对俄制裁连番而来，「然而（蒲亭）却逐渐走向打一场毁灭与惩罚的战争」。

政治分析公司R.Politik创办人暨「卡内基莫斯科中心」（Carnegie Moscow Center）学者史塔诺瓦亚（Tatiana Stanovaya）则认为，现在问题不在蒲亭想赢得什么，「而是如何拿到、以什么代价拿到」，「这需要时间，会导致更多问题，但他确信自己别无选择，是在达成（恢复俄国影响力的）历史性任务」。

俄国的领土声索底限，可能是要乌克兰承认克里米亚半岛属于俄罗斯，以及乌东分离地区顿内茨克（Donetsk）与卢甘斯克（Lugansk）独立，外加乌克兰放弃追求加入北大西洋公约组织（NATO）。

曾任克林姆林宫文胆的政治顾问加利亚莫夫（Abbas Gallyamov）说，「对蒲亭而言，关键是权力、压力和胜利，他不能一无所获就退缩」；「他需要达成乌克兰中立的协议，但这显然不够，他也希望克里米亚、顿内茨克、卢甘斯克独立亲俄分离主义分子的共和国被承认」。

泽伦斯基已表示，克里米亚、顿内茨克与卢甘斯克的地位可以讨论，前提是任何重大变动都须交付公投。

虽然俄军损失日增，可能让蒲亭在国内面临压力，但到目前为止，俄国菁英圈还没出现重大分裂迹象。

© 2022 AFP