开放住家收留乌克兰难民 英政府拟月付1万

（法新社伦敦12日综合外电报导）俄乌冲突引发欧洲二战以来最大难民潮，英国政府最初的难民措施引发众怒后，现更新计画，英民众若开放住家安置乌克兰难民，政府每月将给付350英镑（约新台币1.3万元）费用。

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路透社报导，英国政府今天表示，这项名为「让乌克兰人有个家」（Homes for Ukraine）的新计画 ，将提供来到英国的战争难民一个安置处所，即便是他们在英国并没有家人。

英国民众若能提供难民一个空房或房舍，时间至少6个月，政府将每月给付350英镑。

在因应俄罗斯入侵乌克兰一事上，英国首相强生（Boris Johnson）试图将英国塑造为全球领导者角色，但他的政府一直被批评接收难民速度过慢。

强生政府因坚持乌克兰难民抵达英国前，须先办理签证及生物识别检测，遭各主要政党议员抨击为将官僚制度至于战火难民的福利之上。

而最新出炉的计画指出，下周末起，民众、慈善团体、企业和社区集团只要透过网页，就能提供难民住宿。

根据联合国难民署的数据，逃离乌克兰战火的难民人数可能升破400万，是目前粗估200万的两倍。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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