开欧洲先例 西班牙宣布承认外送员为领薪员工

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（法新社马德里11日电） 西班牙政府今天宣布一项协议，将承认替户户送（Deliveroo）及优食（UberEats）等外送平台送货的外送员为领薪员工，开欧洲先例。外送员曾一再抱怨工作条件不佳。

此举将对所谓的「零工经济」（gig economy）带来重大冲击。「零工经济」仰赖数以十万计以应用程式（app）为基础的美食外送或叫车服务独立工作者。

西班牙左翼政府6个月前承诺要阐明替网路外送平台工作的外送员法律地位，表示这些外送员应被视为职员，而非「零工」。

政府与西班牙劳工工会敲定的协议可谓开欧洲各国先河，明确规范骑自行车和机车趴趴走、近年数量暴增的外送员地位。

在西班牙和其他国家，这些外送员一再谴责自己的工作条件不稳定，并采取法律行动，诉求获承认为能享有给薪休假和病假的领薪员工。

劳动部长狄亚士（Yolanda Diaz）发表电视演说时表示：「他们（外送员）现在已被视为领薪工作者，将享有所有相关的保护。」他还说，西班牙是「欧洲联盟（EU）第一个针对此事立法的国家」。

外送平台业者一再主张他们只是扮演商家和外送员间的仲介者角色，外送员可说是自营业者，必须支付自身健康与退休金提拨款项。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP