异议领袖遭毒害欧盟制裁俄罗斯 莫斯科报复还击

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（法新社莫斯科22日电） 莫斯科当局今天宣布对欧洲联盟（EU）实施制裁，以报复欧盟就俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒施加的制裁。

俄罗斯外交部表示，俄国「决定扩大拒绝欧盟成员国与欧盟机构代表入境的名单」，以回应欧盟的「对抗性」举措。

莫斯科当局宣布这项反制措施前，曾召见德国、法国与瑞典等国的大使。这3个国家的实验室判定，纳瓦尼今年8月间遭到苏联时期军用级别神经毒剂「诺维乔克」（Novichok）毒害。

发言人表示，俄国外交部召见德国、法国与瑞典大使，「与欧盟实施反俄罗斯制裁有关」。

就在莫斯科宣布这项新制裁措施前一天，纳瓦尼说，一名俄国特务被他套话说出俄罗斯联邦安全局（Federal Security Service）企图谋杀他，毒剂就被放置在他的贴身衣物里。

俄罗斯联邦安全局昨晚声称，纳瓦尼所说的事证是「假的」，并说纳瓦尼获得国外情报单位相助。

现年44岁的纳瓦尼是俄国反对派领袖及反贪腐运动倡议者，8月间在西伯利亚搭乘飞机时身体不适，先送到当地医院，之后被送往德国治疗。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

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