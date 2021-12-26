弃用石油成显学 但世界准备好了吗？

（法新社巴黎25日电） 气候危机让弃用石油成为热议话题，但有鉴于全球经济对石油极度仰赖，这任务说来容易，做来却异常艰钜。

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非营利「国际石油变革组织」（Oil Change International）的尤阿拉伦（Romain Ioualalen）表示：「2021年多项发展清楚显示，那个（石油）产业没有未来。」

国际能源总署（International Energy Agency, IEA）5月间警告，如果想在2050年前达成净零碳排，让全球升温增幅有机会控制在摄氏1.5度以下，就必须立即停止对化石燃料计画的新投资。

对一个在1970年第一次石油危机之后成立、以保护富裕石油消耗国能源安全为宗旨的组织而言，这样的呼吁不啻为重大变革。

2021年另一个重要时刻，就是在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）承诺逐步放弃石油和天然气的生产，尽管石油和天然气大国无一加入那个集团。

「国际石油变革组织」的尤阿拉伦表示：「在国际气候峰会期间谈论停止开采碳氢化合物已不再是禁忌。」

仍占消耗能源8成的化石燃料，被明确归咎为气候变迁祸首；石油巨头壳牌石油公司（Shell）最近以投资理由「不够强有力」为由，决定退出苏格兰备受争议的Cambo油田开发计画，更让环境捍卫者取得了象徵性的胜利。

专业服务公司EY能源专家阿吉米（Moez Ajmi）表示：「我们知道石油末日…近了这件事已经好几年，但世界准备好面对没石油的日子了吗？在我看来，全球对石油仍非常依赖。」

国际能源总署也认为石油需求还会攀升，明年预计会达到疫情前每天近1亿桶的程度。

过去数月原油价格回弹，产油国荷包满满，足以负担展开新计画所需。石油输出国家组织（OPEC）秘书长巴尔金都（Mohammad Barkindo）最近表示：「谈论石油和天然气产业已是明日黄花、不再对石油和天然气挹注新投资的说法，都会是误导。」

法国石油巨擘道达尔能源（TotalEnergies）执行长普扬（Patrick Pouyanne）则说，他认为弃用石油终究会发生，因为大家真的有这种意识，但真正达成「需要时间」。

他说，这个议题方向错误，重点不应该摆在减少石油，而是要转向消耗方面。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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