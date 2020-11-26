弃置油船恐酿生态灾难 叶门叛军放行联合国检修

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（法新社杜拜26日电） 叶门叛军「青年运动」证实，已同意放行联合国人员前往检查并修补弃置海上已久的浮动式储存卸油船（FSO）「沙佛号」（Safer）。这艘油船有破裂危险，恐造成大量原油外泄。

联合国（UN）数年来想要评估沙佛号损害情况，但自从2014年叶门内战爆发后，受伊朗支持并控制叶门北部大部分地区的「青年运动」（Huthis），一直拒绝开放联合国人员登船。

青年运动高级指挥官胡提（Mohamed Ali al-Huthi）昨晚在推特发文表示：「为避免生态灾难，我们已与联合国签署协议，允许对沙佛号油船进行紧急维修和全面检查。」

船龄45年的沙佛号，2015年至今弃置在叶门西部港市荷台达（Hodeida）附近，船上载有110万桶原油。若这艘船破裂或发生爆炸，恐怕会酿成环境和人道灾难。且除了船身腐蚀，原本控制船中储存槽内爆炸性气体的例行工作也一直没做。

联合国本周稍早表示，或许能在明年1月底或2月初展开检修工作，要看何时能取得所需装备。

绿色和平组织（Greenpeace）对于新发展表示欢迎，并认为「早该如此」。

发言人德鲁比（Ahmed El Droubi）说：「沙佛号一天不让人登船，我们就离一场人道和生态灾难再近一天。这场灾难将让叶门现有悲剧更惨，并对区域四周的土地、海洋和空气造成难以估计的破坏。」

© 2020 AFP