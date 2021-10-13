弗利曼阳春炮轰垮酿酒人 勇士收下国联冠军赛门票

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（法新社亚特兰大12日电） 今天靠着弗利曼的阳春全垒打，MLB勇士5比4获胜，以系列赛3胜1负击败酿酒人，抢下国联冠军战门票。

今天赛前，美国职棒大联盟MLB亚特兰大勇士已在国联季后赛首轮以2胜1负「听牌」，今天他们继续在主场迎战密尔瓦基酿酒人。

原本想扳平战局的酿酒人，今天在4局上半靠纳瓦艾斯（Omar Narvaez）、凯恩（Lorenzo Cain）带有打点的安打，率先取得2比0领先，但勇士4下立刻靠罗沙里欧（Eddie Rosario）两分打点的安打追平。

5上酿酒人攻势再起，靠着特雷兹（Rowdy Tellez）的两分炮，再以4比2领先。不过地主勇士下半局立刻反扑。靠安打、保送、触身球挤成满垒后，皮德森（Joc Pederson）的内野滚地球让三垒跑者趁机回到本垒得分，下一棒的达诺（Travis d'Arnaud）再挥出带有打点的安打，让勇士4比4扳平。

勇士5次入选明星赛、去年获选为国联年度最有价值球员（MVP）的弗利曼（Freddie Freeman），在8下两出局后，面对酿酒人强力后援海德（Josh Hader）一记83.6英里的滑球，大棒一挥将球轰出中外野全垒打墙，让勇士5比4超前，勇士最终以1分险胜。

勇士此役赢球，率先挺进国联冠军赛，他们的对手将是旧金山巨人与洛杉矶道奇系列赛的胜方。

勇士本季例行赛拿下14胜的37岁资深右投莫顿（Charlie Morton），今天先发只投3.1局就被换下场，送出5次三振、1个保送，被打4支安打，丢掉2分都是自责分。

© 2021 AFP