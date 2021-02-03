弹劾审前摘要：国会之乱川普应负起单一责任

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（法新社华盛顿2日电） 川普二度弹劾案监察人今天于联邦参议院9日展开审讯前表示，前总统川普要为1月6日致命国会山庄之乱负起「单一责任」。

众院弹劾监察人今天在审前摘要中表示，参院应将川普定罪，保护美国人民「不受一个煽动暴力、破坏民主总统」的伤害。

1月6日川普支持者硬闯国会山庄之前数小时，川普在华府国家广场（National Mall）发表演说，称民主党籍对手拜登（Joe Biden）窃夺选举，要支持者前往国会展现「力量」。

抗议民众接者直捣国会大厦，企图阻挠国会认证拜登胜选的程序，期间与执法人员爆发冲突、破坏国会公物。这起国会山庄之乱造成5人丧生，国会议员和时任副总统的彭斯（Mike Pence）性命都受到威胁。

民主党众议员拉斯金（Jamie Raskin）领导的弹劾监察9人小组，今天在提交参院的77页摘要中主张，川普的演说煽动群众陷入「疯狂」。

摘要主张，川普要为「暴力与破坏负起单一最大责任」。

弹劾监察人写到：「川普严重违背身为美国总统的誓言，煽动暴徒攻击美国国会大厦。」摘要同时说：「如果大选选输后煽动暴动袭击国会联席会议的行为不算是构成弹劾的违法情事，难以想像何种行为才算是。」

摘要说，如果未能将川普定罪，「将使未来领导人肆无忌惮以任何手段获得权力，也将暗示总统就可以跨界做出逾矩行为」。

参议院的100名议员将在9日展开弹劾案审理程序，预计至少持续一周。

民主党阵营承认要定罪川普并不容易，特别是参院目前两党为50-50均分局面，也就是至少要有17名共和党议员倒戈，方能达到过2/3席次的定罪门槛。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP