强人卡斯楚逝世5周年 古巴首座以他命名建筑启用

（法新社哈瓦那26日电） 古巴的斐代尔・卡斯楚・鲁兹中心（Fidel Castro Ruz Center）昨天正式启用以保存卡斯楚着作，藉此纪念这位革命家逝世5周年。这是首个也是目前唯一以他命名的古巴建筑。

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古巴前总统卡斯楚2016年逝世后一个月，当局通过一项法令，禁止以这名共产党前领导人的名字，为机构、广场、公园、道路或其他公共场所命名，但为「研究和传播他的思想和着作」而创建的机构是唯一例外。

遵循卡斯楚的遗愿，当局也禁止以他的名字或形象竖立纪念碑、半身像、雕像或牌匾。然而，这阻止不了古巴首都哈瓦那（Havana）街头涌现纪念他的壁画和标语。

绝大部分古巴人视卡斯楚为国家英雄，但西方世界却多对他抱持敌意，这位古巴强人2006年因罹病将权力交给弟弟兼革命伙伴劳尔・卡斯楚（Raul Castro）。

法新社报导，卡斯楚1959年引领革命，推翻独裁者巴蒂斯塔（Fulgencio Batista），并因创建为所有古巴人民提供健保和教育的社会福利体制而受到赞誉。

古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）、委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）与劳尔・卡斯楚昨天参加中心启用典礼。

马杜洛并在推特（Twitter）上盛赞卡斯楚是「一位超凡、坚不可摧的英雄，知道如何在艰困中引导古巴人民」。

© 2021 AFP