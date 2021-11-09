强制员工打疫苗掀纠纷 美法官做出有利联航裁定

（法新社华盛顿8日电） 联合航空规定，员工若基于宗教或医疗理由而不愿接种COVID-19疫苗，公司将要求他们放无薪假，然而员工控诉这造成无可挽回的伤害。对此，美国法官今天做出有利于联航的裁定。

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拜登政府日前祭出强制接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）的规定，敦促100人以上的企业员工接种疫苗，将影响数以百万计民众，但联邦上诉法院6日下令暂缓执行。

联合航空公司（United Airlines）8月6日宣布，旗下员工应该接种疫苗，否则可能遭解雇。

规定中有一点提到，对于基于医疗或宗教因素而不愿施打疫苗的员工，联航提供的休假将视必要性延长，但不会支薪。提出告诉的员工要求法院对此做出判断。

德州法官皮特曼（Mark Pittman）今天做出裁定时表示：「联航的疫苗强制接种令是否为不好的政策，并不是由法院决定。」

皮特曼裁定，目前没有足够的因素可证明，放无薪假员工声称承受到的伤害是「立即且无法挽回」。

他说：「法院面临在个人自由与公司行使商业判断能力之间取得平衡的艰钜任务。」

皮特曼指出，原告主张，联航「逼迫他们在维持生计和不受雇主刁难下遵从信仰的权益之间做出抉择，对他们造成无法挽回的伤害」。

但他裁定，丧失收入造成的困境并非「无法弥补」，因此不算是无法挽回的伤害。

联航先前表示，旗下约6万7000名员工中，有约2000人要求豁免接种疫苗，其中2/3有宗教理由，另1/3是基于医疗原因。

© 2021 AFP