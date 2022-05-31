强化与欧盟防卫事务合作与否 丹麦将举行公投

（法新社哥本哈根31日电） 受俄罗斯入侵乌克兰影响，对欧洲联盟（EU）共同防卫政策置身事外30年的丹麦明天将举办公投，决定是否要推翻选择退出权（opt-out）。

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昨天公布的最新民调显示，在丹麦430万名合格选民中，有超过65%预料将支持放弃这项豁免。选择退出权是指选择性地不加入、或不执行某项欧盟法律或者条约的权利。

不过，分析家的预测一直保持审慎，因为在这个经常对进一步与欧盟整合说「不」的国家，预期将出现低投票率。丹麦最近一次是在2015年针对相关议题进行公投。

丹麦从1973年以来一直是欧盟成员国，1992年在对转移更多权力给布鲁塞尔一事踩煞车，当时有50.7%的丹麦民众反对欧盟创始条约马斯垂克条约（Maastricht Treaty）。

这项条约必须获得所有欧盟成员国批准才能生效，为了说服丹麦民众同意马斯垂克条约，哥本哈根当局对一系列豁免事项进行协商，而丹麦民众最终于1993年点头同意。

在那之后，丹麦一直对欧洲单一货币，以及欧盟的司法、内政与国防共同政策置身事外。

对欧洲联盟共同防卫政策行使选择退出权，意味这个斯堪的那维亚半岛（Scandinavian）国家不会参与涉及国防的欧盟外交政策，也不对欧盟军事任务派遣部队。

丹麦是唯一已对欧盟防卫政策谈判选择退出权的国家，尽管马尔他实际上也处于防卫之外。根据欧洲智库统计，哥本哈根在29年来行使了235次的选择退出权。

© 2022 AFP