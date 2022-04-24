强尼戴普打诽谤官司 出庭也要当男主角

（法新社华盛顿23日电） 时而暴躁、时而不知所云，偶尔却也出口成诗，美国男星强尼戴普（Johnny Depp）在与前妻安柏赫德（Amber Heard）的诽谤官司里，扮演的是他擅长的角色：男主角。

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在证人席上3天，曾3度入围奥斯卡的强尼戴普试图说服陪审团，安柏赫德指控他家暴的说法不实，而自己的演艺事业已因此全毁。

36岁的安柏赫德委任律师猛打58岁的强尼戴普嗑药与酗酒史，为的就是破坏强尼戴普的可信度。

这位「神鬼奇航」系列电影男星在被安柏赫德委任律师交互诘问期间大致保持冷静，但不时也会大发雷霆。

安柏赫德委任律师罗滕伯恩（Ben Rottenborn）要求回答1个「简单的是或不是问题」时，强尼戴普反唇相讥：「这场官司里没什么是简单的。」

双方律师你来我往，在维吉尼亚州的法庭里，他们不时打断对方，抱怨对方说的「传闻」。

这招强尼戴普也学起来了，一次发言时他说，「我想这是传闻」，引来哄堂大笑。

他的回答往往长篇大论，滔滔不绝，被问到家暴指控时，强尼戴普比拟为「在岩浆落下时逃跑。会杀了你、毁了你的雨滴落下时，你会试着逃跑」。

强尼戴普以头发绑成马尾的造型现身费法克斯郡巡回法院（Fairfax County Circuit Court），他偏好三件式西装，21日他穿着黑西装、黑背心、黑衬衫和黑领带，一身黑出庭。

安柏赫德则主要以黑色裤装出庭，发型每天都不一样。强尼戴普作证时，她感情几乎不外露，专心聆听后，与律师群低声讨论，并在黄色的便条纸上记录。

官司主要围绕家暴打转，强尼戴普与安柏赫德互控对方在2015至2017年结缡期间施暴。

强尼戴普表示，他曾跟很多人说过自己被安柏赫德打，包括他「最亲密的友人」导演提姆波顿（Tim Burton）等等。

强尼戴普传给许多人的难听简讯也当庭读出，简讯中强尼戴普叫安柏赫德是「贼女人」，和他交往多年、替他生下两个小孩的前女友凡妮莎帕拉迪斯（Vanessa Paradis）则是「法国敲诈者」。

被问到这些简讯时，强尼戴普坦承自己有时会比较过头，但「我在写简讯时…这就是画布，就是在画画」。

这场官司将在25日继续开庭。

© 2022 AFP