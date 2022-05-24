强尼戴普被控曾推凯特摩丝下楼 律师找她来作证

（法新社维吉尼亚州费法克斯23日电） 美国男星强尼戴普控告前妻安柏赫德诽谤的官司25日再添星光，强尼戴普前女友、48岁英国名模凯特摩丝（Kate Moss）将以视讯方式出面作证。

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凯特摩丝1994至1997年与「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）男星强尼戴普（Johnny Depp）交往过。「纽约邮报」（New York Post）等美国媒体报导，强尼戴普的律师团队请她出面作证。

36岁的安柏赫德（Amber Heard）本月稍早作证时，提及强尼戴普传闻曾把凯特摩丝推下楼梯，强尼戴普的律师据此要凯特摩丝亲自回应指控。

「水行侠」（Aquaman）女星安柏赫德2018年12月投书「华盛顿邮报」（Washington Post），自称是「家暴的公众人物代表」，文中她未指名道姓，但58岁的强尼戴普控告她影射自己是家暴男，寻求5000万美元的损害赔偿。

安柏赫德反过来控告强尼戴普对她施加「严重肢体暴力与虐待」，并求偿1亿美元。

强尼戴普在4天作证期间否认殴打过安柏赫德或其他女性，并称安柏赫德才经常对人暴力相向。

© 2022 AFP