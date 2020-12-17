强烈气旋雅萨将登陆斐济 狂风暴雨直扑95%人口

广告 继续浏览后续

（法新社斐济苏瓦17日电） 强烈热带气旋雅萨（Yasa）朝着斐济而来，总理巴依尼马拉马警告，这个岛国超过95%民众暴露在雅萨侵袭的路线上，预计雅萨将带来暴洪、巨浪和大规模的破坏。

斐济总理巴依尼马拉马（Frank Bainimarama）将这个快速展开的紧急事件归咎于气候变迁，并告诉人民这场风暴可能比4年前造成44人死亡的热带气旋温斯顿（Winston）更严重。

雅萨已发展成强度最大的5级风暴，它向斐济移动时强度持续增强，阵风达到每小时345公里。

雅萨预计在今天稍晚登陆斐济，不过，雅萨的外围环流已经为斐济带来大雨和强风，造成大范围淹水、道路中断，并让社区和外界隔绝。

巴依尼马拉马说，即将到来的风暴相当大，影响可能遍及全国，而不仅仅是局部地区。

他说：「超过85万斐济人正暴露在雅萨直接侵袭的路线上，占我们人口95%以上。」

「在斐济的任何地方，我们可以预期降雨会越来越大，风将变得更有破坏性。」

「在低洼地区，我们预估将有暴洪和严重的沿海地区淹水，包括高达10公尺的巨浪。」

他说，雅萨「很容易超过」2016年2月强烈热带气旋温斯顿造成的破坏，当时造成44人丧生，数万间房屋被毁。

长期致力于气候行动的巴依尼马拉马毫不怀疑认为，全球暖化正助长这种曾经很罕见，但现在已经变得相对普遍的超级风暴。

他说：「随着世界越来越暖和，这些风暴会越来越强。」

「我们每个人都必须以极其严肃态度，看待这些由气候引发的灾难。」（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP