强烈气旋雅萨直扑斐济 2/3人口身处险境

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（法新社苏瓦16日电） 强烈热带气旋雅萨（Yasa）朝着斐济而来，斐济民众今天被告知躲在家中或立即逃往紧急避难所。相关当局警告，这个气旋可能摧毁建筑物并造成大规模破坏。

斐济气象局（Fiji Meteorological Service）表示，雅萨已发展成强度最大的5级气旋，阵风达到每小时280公里。

预计雅萨会在17日晚间侵袭斐济，国家灾难管理办公室（National Disaster Management Office）指出，这个90万人口岛国约有2/3民众暴露在雅萨侵袭的路线上。

斐济首都苏瓦（Suva）的居民今天尽力用木板封住窗户和店面，还有民众拖着装满重要物资的袋子穿越已被洪水淹没的街道。

国家灾难管理办公室主任索科（Vasiti Soko）促请任何怀疑自家住宅结构完整性的人，要优先考量性命安全而不是保护财产，且要立刻逃命。

索科还说：「如果你需要搬到避难中心，我们恳求你在天黑前动身。」

索科指出，雅萨可能会比今年4月的热带气旋哈罗德（Harold）造成更大影响，哈罗德也是一个5级气旋，当时重创索罗门群岛、万那杜、斐济和东加王国。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP