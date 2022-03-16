强生动身访沙乌地与阿联 将讨论原油、俄罗斯议题

（法新社伦敦15日电） 英国首相强生（Boris Johnson）即将出访中东，他表示，俄罗斯入侵乌克兰之后，沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国在控制全球原油市场上扮演关键角色。

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强生预定先在阿联会见王储穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Zayed），再前往利雅德拜会沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）。

强生强生此行争议点在于，沙国本月12日刚大规模处决81人，引发人权团体挞伐；而王储穆罕默德．沙尔曼更被控幕后主导华盛顿邮报记者、利雅德异议人士哈绍吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙国驻伊斯坦堡领事馆遭到谋杀一案。

强生的发言人坚称，首相将提起人权和大规模处决的议题，也将要求王储谴责俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）挥军入侵乌克兰。

针对俄军入侵乌国，沙乌地和阿联目前都避采反俄立场。

英国和美国一样，同样计划在年底前分阶段淘汰俄国原油进口，用以惩罚俄国入侵乌克兰，而这波制裁行动也锁定俄国企业和亿万富豪。

俄国石油占英国总需求量的8%，比欧洲大陆要来得低。欧洲大陆也因此较不愿意完全切断俄国石油供给。

© 2022 AFP