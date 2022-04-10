强生坐火车前进基辅 盛赞乌克兰铁路员工是铁人

（法新社基辅10日电） 英国首相强生昨天从波兰乘坐火车到基辅会见乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）时，称赞乌克兰铁路员工在与俄罗斯的战争期间展现了韧性。

广告 继续浏览后续

乌克兰铁路公司发言人谢夫成柯（Oleksandr Shevchenko）今天在脸书发布强生（Boris Johnson）的谈话影音。

强生说：「我听说你们被称为『铁人』。」

「这不仅是因为你们所从事的行业。这也反映出你们勇敢地面对我们所看见的骇人侵略行动时，展现出了乌克兰精神。

乌克兰的火车在从冲突地区撤离平民发挥关键作用。这些火车已经成为枪击和炮击的目标。

乌克兰东部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一座火车站，本周有52人在等待撤离时遭炮击身亡。

强生说：「我对你们在克拉莫托斯克失去一些同事和朋友感到非常遗憾。」

他说：「我想向乌克兰铁路公司所有工作人员表达衷心的感谢，感谢你们所做的一切。」

「我们英国人和你们站在一起。」

强生昨天在基辅与泽伦斯基会谈时，承诺提供乌克兰更多军事援助。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2022 AFP