强生宣布英格兰可能月底取消确诊者隔离规定

（法新社伦敦9日电） 英国首相强生（Boris Johnson）今天宣布，如果COVID-19（2019冠状病毒疾病）的感染率保持稳定，本月底英格兰将宣布取消确诊后必须自我隔离的规定。

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强生近期因唐宁街违反防疫规定的「派对门」丑闻面临下台压力。他先前曾宣布，他的目标是在3月24日取消自我隔离规定。

然而，国会自本月10日休会至21日。在国会休会之前，他告诉议员，他希望上述目标可以提前一个月实现，保守党议员同志对此表示欢迎。

强生告诉议员：「我计画在复会的第一天回来这里，说明我们与COVID-19病毒共存的策略。」

「如果目前这种鼓舞人心的趋势能够延续，我希望我们能够提前整整一个月，取消国内的最后防疫限制，包括要求检测阳性者自我隔离的规定」。

去年12月初，为应对Omicron变异株带来的疫情，英格兰地区重新恢复防疫限制；今年1月底，所有限制几乎全面取消，如今在密闭场所已不需要戴口罩，疫苗护照计画也遭搁置。

完整接种疫苗旅客抵达英国前后须进行COVID-19筛检的要求，也将在本周稍晚取消。

自今年初以来，英国确诊病例的数量急遽下降。尽管确诊人数仍处在高水准，但在防疫限制松绑后，数周以来数字仍一直下降。

英国当局8日通报6万6183件新增病例以及314件死亡病例。目前该国的累计死亡人数接近15万9000人，是欧洲病故人数最多的国家之一。

© 2022 AFP