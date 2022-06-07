强生挺过党内逼宫但威信受创 同志呼吁知所进退

（法新社伦敦7日电） 英国首相强生挺过保守党议员发起的不信任投票，今天赞许内阁对他的忠诚。尽管强生无须请辞，但仍元气大伤。保守党内仍有人不放弃拉他下台，也有人要他有自知之明，知所进退。

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在这次的投票中，有211名保守党国会议员投票支持强生续任党魁及首相，多达148人对他投下不信任票。不过，陷入困境的强生依旧称这是一次具有「决定性」结果。

他今天对20多名阁员与官员团队说：「感谢…所有人昨天的出色表现，那是非常重要的一天，因为我们现在终于能和对手想要讨论的议题划清界线。」

「我们终于能继续讨论，我认为这个国家人民想要我们讨论的事项，也就是我们正在帮助他们的项目。」

不过，大多数批评人士与评论家可不这么认为，他们认为强生的威信严重受创，他在唐宁街的日子已经迈入倒数。

「泰晤士报」（The Times）称强生是「受伤的胜利者」，「每日电讯报」（Daily Telegraph）则称这是「一次分裂保守党的空洞胜利」。

57岁的强生需要在总计359名保守党议员中获得180票支持，才能保住党魁与首相头衔。强生的内阁成员大多公开表态会在秘密投票中支持强生。

不过结果显示，有超过40%保守党议员，且可肯定几乎大多为后座议员并不支持强生，令强生政府未来在国会的前途茫茫。

根据保守党现行规定，强生未来1年不会再受到不信任投票挑战，这使得下次2024年大选前，即便出现任何新领导人，都只能在位很短一段时间。

在保守党先前发动的不信任案投票中，佘契尔夫人（Margaret Thatcher）和梅伊（Theresa May）的支持度都比强生高，然而尽管两人都挺过党内逼宫，却依旧基于首相声誉受损而请辞。

强生先前坚决不肯为「派对门」下台，现在也没迹象要辞职。

数个月来，强生一直为这起争议事件对他政治生涯带来的打击奋战。多起民调显示，大众认为强生在这起事件中说谎，应该辞职。

强生的保守党先前在补选丢掉多个铁票区的国会席次，在最近的地方选举选情惨淡，预料在本月即将登场的2场补选中也将惨败。

自由民主党呼吁保守党内反对派辞职，只要强生还是党魁的一天，就以无党籍身分担任议员。

不过，投下不信任票的保守党议员不太可能听取这项建议，他们依旧仍在争取时间。

从2月以来一直呼吁强生下台的保守党议员艾伍德（Tobias Ellwood）说：「这还远不是一个决定性的结果－这不是一次挫败，但也不是胜利。」

他表示，「现阶段」会接受6日的表决结果。

强生接下来的计画包括与财相苏纳克（Rishi Sunak）发表联合演说，处理生活成本飙涨危机，也将赴卢安达参加大英国协领导人会议，然后前往德国和西班牙参加七大工业国集团（G7）和北大西洋公约组织（NATO）峰会。

也有谣传称强生或许会进行内阁改组，来对那些在不信任投票中支持他的团队成员论功行赏。

不过，许多质疑声仍针对强生是否可以重拾威信，以及选民的信任。

前保守党党魁赫格（William Hague）表示，强生现在应该自己找一个「漂亮的下台方式」。

他在「泰晤士报」撰文表示：「说出口的话无法收回，写过的文章无法删除，而开出的选票显示，在所有承受且通过（不信任投票）的保守党领袖当中，他得到最高的否决率。」

「在内心深处，他应该认同这一点，并转念思考下台方式，让这个党和这个国家，免受如此的苦难与不确定性。」

© 2022 AFP