强生私人手机号码 网路上流传15年

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（法新社伦敦30日电） 关于英国首相强生（Boris Johnson）的私人手机号码已在网路上流传15年的爆料，引起了国家安全疑虑。此时强生已因自身行径而遭到一系列调查。

强生的电话号码出现在2006年一份新闻稿上，当时他还是在野党国会议员。据报他直到本周还在使用这组号码。

八卦网站Popbitch昨晚率先报导这则消息。

记者今天拨打这支手机时，话筒传出关机的自动语音讯息：「请稍后再拨或寄送简讯」。

英国内阁大臣都有公务用政府手机，也会听取情报单位的通讯保密简报。

根据近来报导，强生会向政治人物、商业大亨和外国领袖大方透露私人手机号码，内阁秘书长已敦促他改变这种作风。

唐宁街（Downing Street）首相府并未否认相关报导，也未立即谈论强生私人手机号码外泄的最新消息。

前国安顾问芮基兹（Peter Ricketts）告诉英国广播公司（BBC），敌对国家与犯罪帮派有可能拿到强生详细的联系资料。他说，更换手机号码是当今作为一名领袖的基本安全预防措施。

在传出上述消息之际，强生正因花大钱翻新唐宁街官邸，以及去年与企业家戴森（James Dyson）和沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）的简讯往来，而遭到外界检视。

© 2021 AFP