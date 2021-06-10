强生：英美欧对北爱和平立场相同

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（法新社英国卡比斯贝10日电） 英国脱离欧洲联盟（EU）后，北爱尔兰情势紧张。英国首相强生今天则坚称英国、美国与欧盟在保护北爱和平议题上，站在「共同立场」。

在七大工业国集团（G7）峰会前夕，强生（Boris Johnson）今天与美国总统拜登（Joe Biden）首度举行面对面会谈。强生在会后表示，各方都同意「确保我们会维持这项和平进程的平衡…我乐观认为我们能做到」。

强生与拜登也就新版「大西洋宪章」（Atlantic Charter）达成共识，誓言将共同因应疫情后的复苏、全球安全、气候变迁等问题。

新宪章是仿效英国前首相邱吉尔和前美国总统罗斯福于1941年签署、订立他们对二次大战后世界目标的「大西洋宪章」。

强生还说，他与拜登的90分钟对话「令人耳目一新」。

在英美都成功推动2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种作业后，两国都同意组成新的联合工作团队，来探讨如何恢复英美之间的旅行。

根据唐宁街（Downing Street）首相府，两人也承诺会致力「扩大贸易往来，朝英美未来达成自贸协定的方向迈进」。

拜登曾警告，英国曾就脱欧后的北爱问题对欧盟许诺，若英国出尔反尔，可能会危及美英贸易磋商。

© 2021 AFP