强腕遏止外国骇客勒索 美悬赏近3亿要线索

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（法新社华盛顿15日电） 美国采取行动打击日益猖獗的勒赎网攻，并指骇客多源于俄罗斯，官方今天悬赏高达1000万美元（约新台币2.8亿元），盼取得任何有关海外骇客情资。

美国国务院表示，若有骇客在外国政府的指示或管控下，在线上攻击美国重大基础设施，任何人只要提供相关骇客身分或所在地，将获得1000万美元。

另外，联邦政府也公布网址StopRansomware.gov，提供一些指导纲领，建议企业、团体和个人如何保护自身及因应网路攻击。

法新社报导，美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）表示，司法部「会尽一切方法防范这些威胁，但我们无法独力办到。各产业领袖须体认骇客威胁，将加强公司电脑系统防护视为优先要务，并与执法单位合作，遇袭时迅速通报，这些至关重要」。

今年发生一连串受瞩目的勒索软体攻击案，受害者包括美国最大燃料管线营运业者、大型肉品加工公司和美国软体公司Kaseya，还有约1500家企业受影响，其中有许多并非知名的公司。

根据国土安全部资料，去年恶意网攻受害者支付的赎金共约3.5亿美元，金额为2019年的3倍。

美国官员表示，虽然他们对于幕后有政府涉入到何种程度有过争论，但许多网攻源于俄罗斯是不争事实。俄国则否认与他们有关。

美国总统拜登上月与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）举行峰会时，曾严辞提出骇客勒赎问题；最近也在一通电话中扬言，若莫斯科当局不遏止网路犯罪，华府就要直接采取行动。（译者：纪锦玲)

© 2021 AFP