当6年奴隶 义大利印度移工遭血汗强迫劳动

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（法新社义大利萨包迪亚14日电） 义大利南方郊区有上万名印度农工遭长期如奴隶般剥削，数年来他们不间断每天工作13小时，时薪甚至不到新台币17元，事件暴露出欧洲鲜为人知的强迫劳动恶行。

当辛赫（Balbir Singh）提起这段磨难，他用了义大利文macello（约略等同英文的mess，中文也有屠宰场之意），但这无以传达印度移民农工所经历的苦难。

过去6年来，他在罗马（Rome）南方郊区的拉蒂纳省（Latina）照料牲口，生活条件有如奴隶一般，当地还住着成千上万名像他一样的印度移民农工。

辛赫告诉法新社，他每天工作12到13小时，「包括星期天，没有假日，也没有休息」。

农场主每个月支付他100到150欧元（台币3300到5000元），换算下来的时薪不到50欧分（新台币17元）；合法的农工最低时薪约为10欧元（约新台币330）。

透过脸书（Facebook）和WhatsApp 向当地印度社群意见领袖和一名义大利民权人士发出求救讯号后，辛赫于2017年3月17日的警方突击行动中被救出。警方发现他生活在没有瓦斯、热水和电的露营车上，吃的不是农场主丢到垃圾桶，就是喂鸡、猪的残羹剩饭。

辛赫必须在马厩里洗澡，用的是他洗牲口的同一根水管，还被警告不得抱怨。他回忆道：「我曾找到一名愿意帮我的律师，但雇主跟我说『我会杀了你，还会挖个坑把你扔进去埋掉』...他有枪，我看过。」辛赫说他曾多次遭到殴打，身分证件也被拿走。

他的前雇主目前正因涉嫌压榨劳工遭到审判。因为害怕遭报复，辛赫现住在一个秘密处所。法新社指出，辛赫的故事是极端，但也反映出拉蒂纳省周边平原，以及义大利其他地方对移民农工残酷剥削的现象。

联合国当代奴役形式调查员2018年估计，义大利有超过40万名农工遭受压榨风险，且有近10万人极可能面临「非人道对待」。

上个月，1名来自马利的27岁劳工，在义大利东南部阿普利亚（Apulia）大区摄氏40度的田地工作一整天后不支倒地身亡。

阿格罗庞提诺（Agro Pontino）地区为温室农业、花卉栽培和水牛乳酪莫扎瑞拉起司的重镇，1980年代中期印度人就已出现于当地，工作的地方是1930年代抽干沼泽后造陆的土地，当时是独裁者墨索里尼（Benito Mussolini）最大的公共建设计画之一。

协助解救辛赫的人权工作者、社会学家奥米佐洛（Marco Omizzolo）表示，阿格罗庞提诺住着约2万5000到3万名印度人，大部分是来自印度旁遮普（Punjab）地区的锡克教徒。

在完善的非法体系下，印度农工受制于替地主招募工人的黑道组织。一般来说他们会提供一份合约，但之后却只付一小部分薪资。

奥米佐洛向法新社解释：「可能你工作28天，但在工资单上却只写4天，所以那个月就只能拿到200、300欧元，表面上好像一切合法」。

但事实却远比表象黑暗。近期一项警方的调查，显示当地印度社群使用强效止痛药泛滥。

警方当时逮捕滨海城镇萨包迪亚（Sabaudia）的一名医生。他被指控非法帮222名印度农工，开出超过1500盒鸦片类强效止痛药Depalgos的处方签，这个药一般用于癌症病患。

拉蒂纳首席检察官法柯（Giuseppe De Falco）向法新社表示，这些药大概是为止痛、解除疲劳，好让他们能在农场工作更久。

当地议会也注意到农工剥削的问题，辛赫的雇主也是依2016年通过的反黑道组织法而遭起诉。但许多工会指出，劳动检查和稽查员都太少，难以落实法规保障劳工。

与义大利智库Eurispes合作的奥米佐洛花10年的时间研究拉蒂纳地区的农工剥削，其中部分是秘密进行。在接收到好几次的死亡威胁后，如今奥米佐洛也过着靠警察保护的生活。

2016年，奥米佐洛与Flai Cgil工会组织了阿格罗庞提诺地区印度劳工的破天荒罢工行动，之后他们的时薪从不到3欧元调涨至5欧元，尽管这也只是合法薪资的一半。

2019年，奥米佐洛因义举获得义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）表彰。

© 2021 AFP