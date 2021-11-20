彭帅事件引发全球关切 来龙去脉为何？

（法新社北京20日电） 35岁中国女子网球名将彭帅自从本月稍早指控中国前副总理张高丽曾对她性侵后，从此下落不明，引发全球越来越多人关切这位曾经登上女子双打世界排名第一的网球明星安危。

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这是首度有中国执政共产党最高层级人士成为全球反性骚扰和反性侵运动「#我也是」（#MeToo）锁定的对象。以下是目前已知的事件来龙去脉：

●指控部分

彭帅2日在自己的微博帐号发文，对张高丽提出十分不利的指控。她声称两人多年前开始断断续续的不伦恋，期间对方胁迫她发生性关系。

现年70多岁的张高丽至今未曾对彭帅的说法有所回应。

尽管彭帅的贴文很快便遭到微博删除，但社群媒体使用者已先行截图。然而直到现在，这些截图在检查严格的中国网路上遭到移除。

不过，在中国禁用的社群平台推特（Twitter）上，有人将彭帅的指控转发，使得全球网友都能得知消息。

目前在中国网路上搜寻彭帅，依旧能显示结果，但当中找不到她提出的指控；若同时搜寻彭帅和张高丽，也显示无结果。

● 支援声浪

推特上越来越多人开始标注「#彭帅在哪里」（#WhereIsPengShuai）的主题标签，不少现役和退役网球选手纷纷藉此表达对彭帅安危的关切。

其中拿过4座大满贯赛女单冠军的日裔好手大?直美写道，她对此消息感到「震惊」。美国女网传奇名将小威廉斯（Serena Williams）也表明自己感到「极为震惊」，并呼吁对彭帅的指控加以调查。

世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）接受记者访问时表示：「老实说，她失踪这件事令人震惊。」

● 官方回应

世界女子职业网球协会（WTA）呼吁，彭帅提出的指控应受到「彻底、公平、透明且不受言论审查的调查」。

WTA主席赛门（Steve Simon）则透露，有「数个消息来源」告知他彭帅平安。

中国网球协会并未回覆法新社的置评要求，中国外交部也拒绝发表评论。

●政治反应

随着彭帅事件掀起的不平声浪高涨，白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示，美国拜登（Joe Biden）政府希望中国对于彭帅的下落「提供独立、可证实的证据」。

联合国（UN）也加入施压行列，坚称应对彭帅的指控进行彻底透明调查。

●报平安的电邮、照片

中国官媒中国环球电视网（CGTN）18日在推特发布一封电子邮件的萤幕截图，声称是彭帅致函WTA的电邮，当中彭帅说自己提出的指控「不是事实」，且「一切安好」。让这起事件出现新发展。

然而，信中语气憋扭，加上截图可见到游标，外界很快对这封信的真实性起疑。WTA主席赛门也表示，这「只会让我产生疑虑」。

一个被推特标示为「中国国营媒体」的帐号@shen_shiwei（沈诗伟），19日晚间上传4张照片，可见彭帅抱着灰色猫咪和熊猫布偶灿笑，背后还有许多布偶以及与小熊维尼大玩偶的合照。但法新社无法独立证实照片真实性。（译者：张正芊/核稿：陈正健）

© 2021 AFP