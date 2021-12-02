彭帅事件WTA停办中国赛事 乔帅等网坛大咖力挺（中央社华盛顿1日法新电）世界女子职业网球协会（WTA）今天表示，由于担心前女双球后彭帅所受待遇与其他球员安危，即刻起暂停在中国收益丰厚的赛事。消息一出，球王乔科维奇等网坛大咖纷纷发言力挺。

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WTA主席赛门（Steve Simon）说：「这一切都令人无法接受，也不能变得令人接受。如果有权势的人能压制女性的声音，并掩盖性侵指控，那么WTA成立的基础，即女性平等会遭受巨大挫折。」

「我不会，也不能让这种事情发生在WTA和其球员身上。」

赛门表示，中国赛事取消会对WTA造成重大损失，但「中国领导人让WTA别无选择」。

球王乔科维奇（Novak Djokovic）今天表示，自己「全力」支持WTA的停赛决定。

塞尔维亚名将乔科维奇说：「我全力支持WTA的立场，因为关于彭帅是否平安，我们没有足够的讯息。」他还说，彭帅的健康状况「对网球界来说极为重要」。

WTA停办中国赛事可能会损失数亿美元的转播和赞助收入，不过许多现任和退役网球选手纷纷对WTA的决定表达肯定。

彭帅11月初在微博帐号发文，称自己曾遭中国前副总理张高丽性侵，之后消声匿迹近3周，她的下落成了国际关注的大事。

© 2021 AFP