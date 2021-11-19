彭帅人间蒸发 联合国要求见到其下落证据

（法新社日内瓦19日电） 联合国（UN）今天要求见到有关中国女子网球名将彭帅下落的证据。曾经是女网大满贯赛双打冠军的彭帅，自从指控中国国务院前副总理张高丽对她性侵后，至今毫无音讯。

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联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）同时呼吁，应对彭帅提出的性侵指控进行充分透明调查。

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）的发言人史劳塞尔（Liz Throssell）在瑞士日内瓦对记者表示：「我们务必要见到她的下落及是否平安的证据。我们也要求对她的性侵指控进行充分透明调查。」

史劳塞尔说：「根据我们能够取得的资讯，世界女网前双打冠军彭帅自从在社群媒体上声称曾经遭到性侵后，至今未曾传出公开露面的消息。」

「我们要强调，知悉她的下落和状态及平安与否十分重要。我们认为，对于她提出的指控展开调查至关重要。」

35岁的彭帅曾赢得温布顿网球赛（Wimbledon）和法国网球公开赛（French Open）双打冠军。她2日在自己的微博帐号发文公开与张高丽的不伦关系，并指称遭到对方强迫性交。

这则贴文发布20多分钟后便遭到微博删除，彭帅至今也未曾公开现身，引发外界对她的安危日益担忧。

史劳塞尔今天还指出，性侵被害人通常很难公开提出他们的指控。「每个社会都会有性侵事件。针对彭帅的情况，我们呼吁对她的性侵指控进行充分透明调查。」（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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