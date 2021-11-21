彭帅似下落成谜 英国吁北京拿出可验证证据

（法新社伦敦20日电） 中国女网名将彭帅指控中国前副总理张高丽性侵后下落不明，中方今天释出彭帅现身北京与友人餐叙影片，但真实性存疑。英国今天敦促中国就彭帅的安全与下落提供可验证证据。

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英国外交部在声明中说，「我们对彭帅似乎下落不明深表关切，正密切关注此案」，还说北京当局「应就彭帅的安全与下落紧急提供可验证的证据」。

声明还说：「每个人都应该被允许畅所欲言，毋须担心是否会产生不良影响。全球各地所有性侵通报都应该受到调查。」

美国和联合国昨天也提出类似要求。

中国国营媒体今天稍早公布彭帅与教练和友人聚餐的影片，35岁的彭帅在影片中似乎笑得很开心，但没开口说话，影片真实性存疑。

曾两度获大满贯赛双打冠军的彭帅，本月2日在微博上发布长文，指控75岁的中国国务院前副总理张高丽曾强迫她发生性行为并始乱终弃后，引起极大震撼。她当时在微博发布的贴文已遭删除，人也不知去向。

联合国、世界女子职业网球协会（WTA）、世界职业网球协会（ATP）和球王乔科维奇（Novak Djokovic）、前球后大坂直美等网坛名将纷纷发声支持彭帅，使中国面临更多国际压力。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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