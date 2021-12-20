彭帅再露面 WTA：未减缓对其健康安全的担忧

（法新社北京19日电） 世界女子职业网球协会（WTA）表示，中国女子网球名将彭帅今天露面，但WTA并未减缓对她健康和安全的担忧。

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彭帅今天表示，从未指控任何人性侵她。她还说，她上个月初在社群媒体的发文被误解了。

彭帅今天藉着新加坡媒体「联合早报」发布的一段影音表示：「首先，我得强调一点，非常重要，我从未说过或写过任何人性侵我，我必须明确强调这点。」

现年35岁的彭帅在这段影音中指出，有关于她的微博发文，「大家有很多的误解」。不过，她没有详细说明。

WTA在声明中说：「我们仍坚定地呼吁针对她的性侵指控进行全面、公平、透明且不受审查的调查，这是最初引起我们关注的问题。」

WTA延续先前的呼吁，吁请调查彭帅的性侵指控。WTA本月稍早表示，因担忧彭帅和其他球员的安全，将暂停在中国及香港的所有赛事。

WTA在声明中说：「再次见到彭帅露面，真是太好了；我们当然希望她一切安好。」

WTA说：「正如我们一再所言，WTA担忧其安危以及是否可以在没有审查或胁迫情况下进行沟通，这些忧虑并未随着她的露面而缓解或解决。」

彭帅曾致函WTA，说她「一切安好」，不过WTA主席赛门（Steve Simon）说，他「很难相信」这封电邮为彭帅本人所写，质疑彭帅是否真能不受限制地公开发言，让他对彭帅的安危更感忧心。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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