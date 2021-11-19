彭帅在哪里 小威、克莱丝特丝等球星群起声援

（法新社洛杉矶18日电） 中国网球女将彭帅指控权贵性侵后音讯全无，全球关切。世界球王乔科维奇和前球后大坂直美等人相继声援，美国名将小威廉丝和比利时好手克莱丝特丝等今天也群起发声。

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小威廉丝（Serena Williams）在推特上写道：「我听到有关我的同行彭帅消息后深感震惊和不安。希望她人平安，也希望能尽快找到她。」

小威还说：「此事必须调查，我们绝不能保持沉默。在这段极难熬的期间，向她和她的家人传递爱的祝福。」小威的推文也附上彭帅的照片和主题标签「#彭帅在哪里」（#WhereIsPengShuai）。

中国环球电视网在官方推特帐号发文称，彭帅给世界女子职业网球协会（WTA）主席赛门（Steve Simon）发了一封电邮。赛门昨天对这封电邮真实性表示怀疑，也让他更为关切彭帅的安危。

前世界球后克莱丝特丝（Kim Clijsters）今天推文称赞WTA支持彭帅，还说「我们所有球员，无论男女，都必须予以支持。我们必须知道她人平安！」

彭帅本月2日在社群媒体微博上贴文，称曾与现年75岁的中国国务院前副总理张高丽有多年不伦关系，并控对方「玩完想不要就不要了」。

这篇贴文上传不到30分钟便遭删除，彭帅也从此音讯全无，引发塞尔维亚籍世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）、日本好手大坂直美等网坛明星及球迷的关切，主题标签「#彭帅在哪里」也获网友广大回响。

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