彭帅安危全球关切 乔科维奇挺WTA立场

（法新社杜林19日电） 中国网球女将彭帅指控权贵性侵后的人身安全引发全球关切。男网世界排名第一的塞尔维亚名将乔科维奇今天赛后被问到对于WTA扬言撤出中国市场一事的看法。

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乔科维奇（Novak Djokovic）说他「百分百」支持世界女子职业网球协会（WTA）的表态，「当然也支持他们的主席」。

乔科维奇告诉记者：「整个社会、网坛都必须支持她（彭帅）和她的家人，确保她人身安全，因为如在没有解决此事下在中国的土地举办比赛，会有点奇怪。我确实理解为何WTA采取这样的立场。」

彭帅本月2日在微博贴文，称曾与现年75岁的中国国务院前副总理张高丽有多年不伦，并控对方「玩完想不要就不要了」。这篇贴文上传不到30分钟便遭删除，彭帅也从此音讯全无，引发外界关切。

张高丽或中国政府都未就彭帅的指控内容置评。然而中国官媒中国环球电视网（CGTN）近日发布一份声称是彭帅发给WTA主席赛门（Steve Simon）的电子邮件，内容称性侵指控「并非事实」。

赛门质疑电邮可能是彭帅被迫写下或出自他人之手，要求调查此事，否则不排除让WTA撤出中国市场，宁可损失数以亿计美元。

© 2021 AFP