彭帅现身 自称一切安好

（法新社日内瓦21日电） 国际奥林匹克委员会今天表示，主席巴赫与3度参加奥运的中国女网名将彭帅视讯通话30分钟，她向大家报平安，也希望各方尊重她的隐私，并说将继续投入热爱的网球运动。

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美国有线电视新闻网（CNN）报导，巴赫（Thomas Bach）与彭帅视讯通话，国际奥会运动员委员会（IOC AC）主席、芬兰前冰球国手特霍（Emma Terho）与IOC中国委员、中国前女子羽球好手李玲蔚也在旁。

国际奥会发声明指出：「两人通话30分钟，一开始彭帅感谢国际奥会关心她的健康，并说明她安然无恙，人在北京家中，希望此时此刻各方尊重她的隐私，这也是她现在更喜欢与朋友及家人共度时光的原因，不过她将继续投入热爱的网球运动。」

特霍表示：「看到彭帅一切安好我就放心了，这是当前我们最关切的，她看起来似乎神情轻松，并向她表达我们对她的支持，以及她方便的时候随时保持联系，彭帅对此非常感激。」

北京冬季奥运明年2月揭幕，IOC的声明说，巴赫将在明年元月抵达北京，届时将邀请彭帅共进晚餐，由特霍与李玲蔚作陪，彭帅欣然同意。

35岁中国女子网球名将彭帅自从本月稍早在社群媒体上指控前中国国务院副总理张高丽曾对她性侵，并控对方「玩完想不要就不要了」，之后中国的网路审查员删除彭帅这篇指控文，从此下落不明逾10天，引起轩然大波。

「世界女子职业网球协会」（WTA）率先呼吁她的指控「必须获得全面、公平、透明且不遭到审批的调查」；国际网球总会」（International Tennis Federation, ITF）也喊话支持透明调查；联合国（UN）则要求见到有关彭帅下落的证据；美国、法国与英国等相继声援。

网坛名将包括18座大满贯赛后冠的球星艾芙特（Chris Evert），她在网路上号召以主题标签「#彭帅在哪里」（#WhereIsPengShuai）发文，获得回响，球王乔科维奇（Novak Djokovic）、大阪直美等纷纷透过社群媒体发声相挺。（译者：曹宇帆）

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