彭帅称被性侵后音讯全无 乔科维奇大感震惊

（法新社义大利杜林15日电） 乔科维奇今天表示，他对中国网球女将彭帅的「失踪」感到震惊。彭帅先前控诉自己遭具权势的政治人物性侵，之后就此没了音讯。

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这个月初，彭帅声称遭前中国国务院副总理张高丽性侵，这是在全球掀起关注的反性骚、反性侵的「#我也是」（#MeToo）运动，首次冲击中共高层。

曾是女子双打世界排名第1的彭帅为自己发声，引来极多的关注，但中国官方拒绝回答彭帅命运的任何问题。彭帅指控的所有细节内容，也被中国自网路上移除。

塞尔维亚籍的乔科维奇（Novak Djokovic）在ATP世界巡回年终赛（ATP Finals）首战，以7比6（7比4）、6比2击败挪威选手路德（Casper Ruud）后告诉记者说：「我对此所知不多。一周前我确实听闻此事，老实说我对她的消失感到震惊。我在前几年比赛时，还曾见到她好几次。」

「没有什么好多说的了，只希望她能平安，这实在太可怕了…我能想像她家人的感受，我的意思是，她失踪的事。」

世界职业网球协会（ATP）主席戈登吉（Andrea Gaudenzi）今天表示，他「对世界女子职业网球协会（WTA）球员彭帅人身安全及下落不明深感忧心」，尽管「最近从WTA获得彭帅安全的保证，让他略微宽心」。

© 2021 AFP