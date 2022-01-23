影后艾玛汤普逊为新片裸露上阵 探讨女性困境

（法新社洛杉矶23日电） 英国演技派女星艾玛汤普逊（Emma Thompson）22日出席日舞影展（Sundance Film Festival）时透露，她在新片中担纲演出因欲求不满而聘请「伴游帅哥」的寡妇，这「可能是我这辈子最艰难的任务。」

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现年62岁的奥斯卡影后在「祝你好运，里奥格兰德」（Good Luck To You, Leo Grande，暂译）片中饰演性格压抑的退休教师，她深感自己年轻时从未疯狂，因此聘请了一个英俊的性工作者来抚慰自己。

这部喜剧几乎完全在饭店房间内拍摄，描述性工作相关道德规范以及围绕母性和衰老话题的禁忌。片中艾玛汤普逊也有数个亲密和裸体场景。

排练时演员全裸上阵，导演还与演员一起玩游戏，以建立彼此之间的信任。

艾玛汤普逊透露，尽管如此，「在62岁时裸体上阵仍然非常具有挑战性。我认为，如果我再年轻一些，我就无法做到这件事；然而，我的年龄又让这个任务更加艰巨，因为大家并不习惯看到真实、未经修饰的身体出现在大银幕上。」

她形容，「说真的，这可能是我做过最困难的事情──这本身就是件有趣的事。我身为女性，这就是我的一生，女性必须面对许多不合理的要求，还要受到身体形象的束缚。」

「这是20世纪与21世纪中，女性身体的巨大悲剧，我们绝对必须改变这样的论述。」

同日在日舞影展中首映的电影还有Sharp Stick，这是HBO电视影集「女孩我最大」（Girls）的原创人莉娜杜汉姆（Lena Dunham）10余年来的首部新作。日舞影展将于1月30日闭幕。（译者：施施/核稿：陈政一）

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