影片用说的 北京心目影院引领盲人进入电影世界

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（法新社北京31日电） 北京居民张新胜（音译）每周六都要花两小时赶赴一场与友人的电影之约，本身为视障人士的他需靠白色手杖与手机的语音地图指引方向，穿梭于四通八达的复杂北京地铁网。

张新胜20多岁时就因视觉恶化而失明，但失明的他反而后来在盲人影院靠他人「声音诠释」而爱上电影。盲人影院由志工为盲人或弱视者提供生动的电影画面叙述。

张新胜说：「我在2014年第一次靠听人讲『看完』电影后，就觉得彷佛一个新世界为我开启一扇窗。我觉得自己即便看不见，也能了解影片内容。随着讲的人形容的景象、哭笑，感觉就好像心头映出鲜活画面。」

现年51岁的张新胜如今每周都要到北京前门的盲人影院报到，乐此不疲。

每周六都有数十名像张新胜一样的视障电影爱好者要到「心目影院」欣赏电影；心目影院是由一小群第一批将电影带给视障人士的志工所筹设。最近播放的是2016年英国家庭喜剧片「遇见街猫BOB」。

影片放映后需有人用语言描述电影画面，试图从盲人的角度理解电影的画面语言。解说者需讲的很细致，比如下雨了，雨多大？是滴滴答答房檐上落下的雨？还是像洗澡水泼在地上那么大的雨？电影中所有无法用听就能懂的画面，他们都讲给观众听。

像是「魔鬼终结者」、「侏罗纪公园」等经典科幻大片，就非常考验解说者的功力。

有的解说员在放片前会先让视障观众触摸恐龙模型，让他们内心里先对电影里会出现的恐龙有个大概轮廓，讲解者本身也会先看这部电影6、7遍，写下自己要用的细节手稿，方便讲述。

经过媒体的大幅度报道后，心目影院从2006年开始得到社会各界的捐款支持，并且和中国中央电视台达成长期合作协议，现在一部分电影讲解员是职业主持人。过去15年心目影院已播放上千部电影。

现在心目影院也与大型影院合作，这次新冠疫情期间还引入串流服务，靠录好的叙事为盲友提供线上电影。

© 2021 AFP