影评人大奖 游牧人生最大赢家

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（法新社洛杉矶7日电） 美国片「游牧人生」（Nomadland）在中国引发争议，好莱坞声势却愈来愈旺，今天在影评人大奖（Critics Choice Awards）一举拿下最佳影片和最佳导演等大奖。

游牧人生上周在金球奖颁奖典礼大放异彩后，「游」片导演、北京出生的赵婷过往言论却引发中国网友和官媒怀疑她是否爱国，如今影片能否如期在中国上映都成问题。

「游」片制作成员今天并未直接回应相关争议，制片人艾薛尔（Mollye Asher）仅感谢赵婷「用心率领我们」。

艾薛尔说：「这一年凸显了在连结与同理心这方面的迫切需要，而我们很自豪能制作出一部电影，颂扬单单透过彼此聆听就能成就恻隐之心。」

赵婷则哀悼上周自杀身亡的混音师史奈德（Michael Wolf Snyder），并引述电影台词说：「我的朋友，我们路上见。」

「游」片今天还赢得最佳改编剧本和最佳摄影奖。

已故男星查维克博斯曼（Chadwick Boseman）以「蓝调天后」（Ma Rainey's Black Bottom）勇夺最佳男主角奖。

英国女星凯莉墨里根（Carey Mulligan）以「花漾女子」（Promising Young Woman）赢得最佳女主角奖。「花漾女子」另夺下原着剧本奖。

© 2021 AFP