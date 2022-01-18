微软斥资690亿美元 收购美国游戏巨擘动视暴雪

（法新社纽约18日电） 微软（Microsoft Corp.）今天宣布一项价值690亿美元（约新台币1.9兆元）协议，将收购美国游戏巨擘动视暴雪公司（Activision Blizzard Inc.）。

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微软发表声明指出：「这次收购将加速微软游戏业务成长，涵盖手机、个人电脑、游戏机及云端等平台，将为打造元宇宙提供基石。」

科技新闻网站The Verge引述微软指称，一旦完成收购，微软将成为全球营收第3大电玩公司，仅次于腾讯及索尼公司（SONY）。

动视暴雪总部设在加州，是决胜时刻（Call of Duty）及Candy Crush等热门游戏的推手，但因指控该公司歧视女性的州诉讼、员工抗议及离职等事件而饱受冲击。

加州政府监管机构去年7月指控，动视暴雪纵容对女性骚扰文化、有毒工作环境及不平等情况。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）报导，过去7个月以来，动视暴雪收到约700件投诉报告，内容是关于员工担忧性侵或骚扰，或其他不当行为，部分案例的不同报告是关于同一事件。

动视暴雪9500名员工中，将近20%已连署请愿书，要求执行长科蒂克（Bobby Kotick）辞职。

© 2022 AFP