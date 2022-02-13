德前总理与俄国关系密切 成萧兹政府政治包袱

（法新社法兰克福13日电） 德国前总理施洛德除与俄罗斯总统蒲亭有着私谊，在俄国也有收益颇丰的商业往来。过去，德国勉强忍了下来，但随着俄乌紧张局势升温，施洛德渐渐被视为现任政府的政治包袱。

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法新社报导，乌克兰战云密布、盟国质疑德国立场之际，有愈来愈多人认为，1998至2005年担任德国总理的施洛德（Gerhard Schroeder）成了中间偏左社会民主党（SPD）同党同志、现任总理萧兹（Olaf Scholz）的一大政治累赘，无不敦促萧兹与亲俄的施洛德一刀两断。

德国深具权威的「明镜周刊」（Der Spiegel）就写说：「施洛德是德国外交政策和他所属老政党的一大包袱。」明镜周刊还说，施洛德「目标明确，但不是为了他的国家，而是为了他自己」。

77岁的施洛德最近发言警告乌克兰停止「武力威胁」，引发德国哗然，就连社民党的老友也都不敢置信。

德俄之间第一条北溪（Nord Stream）天然气管线就是施洛德下台前几星期签定的，目前他还是北溪天然气管道公司股东委员会的主席。

他同时也是俄罗斯石油公司（Rosneft）董事会主席。

更让德国民怨沸腾的是，施洛德上周证实即将成为俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）董事会成员，上个月还被爆料曾与一名社民党籍的内政部官员讨论过俄罗斯事务。

政治学家穆恩克（Ursula Muench）告诉法新社，施洛德执政时，似乎与蒲亭建立了「基于信任之上的真诚私谊」，但是，「当卸任总理利用过去政治活动和关系获利，问题就来了」。

德国社民党向来推动与俄罗斯建立紧密关系，这是出自于1970年代社民党籍总理布兰特（Willy Brandt）的「东进政策」（Ostpolitik），要与当时的苏联和解、对话。

接下来几任总理程度不一的贯彻这项政策，包括刚交棒给萧兹的前总理梅克尔（Angela Merkel）。梅克尔聚焦以经济利益、也就是所谓的「以商促变」（Wandel durch Handel）策略来应对俄国。

然而，就连同情俄罗斯、理解俄国对北大西洋公约组织（NATO）持续东扩抱持不满态度的德国政治人物，都对施洛德失去耐性。

社民党资深党人德瑞斯勒（Rudolf Dressler）告诉「明镜周刊」，施洛德的行为「丢人现眼」，呼吁党高层要求施洛德克制公开评论政治事件。

位在柏林的德国马歇尔基金会（German Marshall Fund）副董事大卫-威尔普（Sudha David-Wilp）说，施洛德最新行径让乌克兰危机「失焦」，但并非新鲜事。

她告诉法新社说：「人人都知道施洛德的立场，也都知道他收入来源为何。」更重要的是，是施洛德和社民党未来如何控制德俄关系走向。

「大家有共识『东进政策』或『以商促变』已是过去式了吗？还是将沿用一贯策略？」

© 2022 AFP