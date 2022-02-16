德前总理获提名俄天然气公司董事惹议 蒲亭力挺

（法新社莫斯科15日电） 德国前总理施洛德上周证实将成为俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）董事会成员，引发争议。俄罗斯总统蒲亭今天称施洛德「德高望重」，任命将是「自然而然的事情」

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施洛德（Gerhard Schroeder）同样也是俄罗斯石油公司（Rosneft）董事会主席，他本月初证实将任俄罗斯天然气工业公司董事会成员。

施洛德多年来与蒲亭（Vladimir Putin）的紧密私谊与在俄国收益颇丰的商业往来，在德国早有民怨。随着俄乌紧张局势升温，施洛德渐被视为现任总理萧兹（Olaf Scholz）和社民党的一大包袱。

蒲亭与来访的萧兹举行记者会时，回答有关77岁的施洛德被提名为Gazprom董事会成员的问题。

蒲亭说，如果施洛德当选，「就会有一个德高望重且诚实的人，德国和欧洲人都会有一个既能施加影响力，又能直接从Gazprom获得讯息的人」。 「高兴都来不及」。

蒲亭并说，施洛德的任命将是「自然而然的事情」，还说这位德国前总理目前也是北溪（Nord Stream）股东委员会成员。（译者：陈怡君）

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