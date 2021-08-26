德国下月大选 梅克尔接班人拉谢特选情吃紧

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（法新社柏林26日电） 德国9月26日举行大选，4连任的总理梅克尔已宣布不再续任，她所属的政党基督教民主党的党主席拉谢特虽被看好可望接班，不过拉谢特常失态惹议，民调显示他的选情吃紧。

拉谢特（Armin Laschet）的选情恶化始于7月中旬，因德国西部洪灾死伤惨，包括他担任邦总理的北莱因-西发利亚邦（Nordrhein-Westfalen）也是重灾区。

当时总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）向洪患灾民致意时，镜头捕捉到拉谢特在史坦麦尔身后嘻嘻哈哈，加上他穿皮鞋到灾区视察，服仪不符合当时情境而被狠酸。

其后拉谢特谈到阿富汗危机，他暗示「不得重蹈2015年的覆辙」而被骂翻。他是指当年难民涌入德国的往事，而当时他支持收容难民。

「南德日报」（Sueddeutsche Zeitung）批评说，「凡是声称不得重蹈2015年覆辙的那些人就是在说：我们只能提供一次性人道援助」，指责他迎合极右派。

他因应北莱因-西发利邦的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的作为，也因踌躇不前而广受批评，南德日报形容拉谢特「不够果断，有时又太毛躁」。

拉谢特向来以平易近人作风闻名，不过也遭批缺乏在国际舞台谈判时所应具备的庄重。

最近民调结果显示，保守派基督教民主党（CDU）支持度呈现下滑趋势，与主要对手社会民主党（SPD）不分轩轾，现年60岁的拉谢特迈向总理大位之路遭遇波折。

© 2021 AFP