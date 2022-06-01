德国与希腊达协议 助乌克兰获苏联时期战车

（法新社布鲁塞尔31日电） 德国总理萧兹今天表示，他已经同意一项对希腊的协议，由雅典将苏联时期步兵战车送交乌克兰，以换取柏林对其提供更现代化武器。

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萧兹（Olaf Scholz）在布鲁塞尔参加欧洲联盟高峰会后表示：「我们将提供德国装甲运兵车。」

据希腊媒体报导，柏林将提供貂鼠（Marder）步兵战车给雅典；希腊则将对基辅交付苏联时期的BMP-1步兵战车。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天在荷兰访问行程中表示：「这很清楚，我们从一开始就须做出正确选择，那就是以各种可能方式支持乌克兰。」

不过他承认，因为地缘政治的关系和东正教信仰传统，希腊与俄罗斯维持「相对密切」关系。

北大西洋公约组织（NATO）成员国希腊2月底对乌克兰提供卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步枪、反坦克武器、弹药等防御性装备，遭到在野的左翼政党批评。

德国也跟捷克商定一项对乌克兰提供武器的类似协议，目前则正与波兰进行有关磋商。

在乌克兰试图停止俄罗斯侵略之际，对其提供苏联时代留下的武器，使其能够快速用于作战，这是相关协议想要达成的目标。

© 2022 AFP