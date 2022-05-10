德国与荷兰外长突访乌克兰 强调追究俄军暴行

（法新社乌克兰布查10日电） 德国外交部长贝尔伯克及荷兰外长胡克斯特拉今天连袂突然访问遭到俄罗斯侵略的乌克兰，两人来到首都基辅近郊遭到战火蹂躏的地区视察，并双双强调要追究俄军罪行。

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两人的访问事前都未对外宣布。其中贝尔伯克（Annalena Baerbock）拜访布查（Bucha），这座城镇因在俄军撤退后可见数十具身着平民衣服的遗体横躺街头，因此已成俄罗斯疑似战争罪行的代名词。

贝尔伯克与当地民众交谈后表示，布查是「能够想像的最糟糕犯罪行为发生」的地方，她矢言对犯案者「追究责任」。

贝尔伯克说：「我们不仅必须在这里纪念受害者，也必须要对犯罪人究责。这是国际社会将要做的，这是我们能够且应该要在布查做出的承诺。」

她还表示：「没有人能够让这份痛楚消失...但我们能够保障正义伸张。」正在调查俄军杀戮事件的乌克兰检察总长，今天也陪同贝尔伯克视察。

胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）则在社群网站推特（Twitter）发文表示，他今天上午「与我的同僚贝尔伯克一同抵达基辅，准备与乌克兰政府会面」。

胡克斯特拉写道：「我从基辅郊区的伊尔平（Irpin）展开我的访问。」伊尔平是布查附近的另一个城镇，俄军据称也在这里犯下残暴行为。他还附上几张照片，可见他在遭到战事严重破坏的建筑物附近访视。

胡克斯特拉表示：「被炸毁的房屋和建物，阐明了战争对住在这里的男女和儿童生命造成的冲击。这些行为必须受到惩罚。」

他还说，荷兰政府参与了「若干究责的努力行动」，包括透过「对国际刑事法院（International Criminal Court）及联合国（UN）的调查委员会的调查行动提供财务支援，以及派遣一个鉴识团队到乌克兰」，来予以协助。

荷兰外交部一名发言人表示，胡克斯特拉今天稍晚将与乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）及总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）会面，并且将「正式」重新开放位于基辅的荷兰大使馆。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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