德国两小党将与社民党谈组阁

广告 继续浏览后续

（法新社法兰克福6日电） 德国绿党和自由民主党今天表示，已选择与在本届选举得票居首的社会民主党（SPD）开启三方组阁谈判，这将重击现任总理梅克尔所属的保守派基民／基社联盟（CDU/CSU）。

中间偏左的社民党在这次大选以25.7%得票居首，保守派基民/基社联盟得票24.1%，两方皆有望组阁；将成为「造王者」的绿党（Greens）和自民党（FDP）此一决定，使社民党总理候选人萧兹（Olaf Scholz）离总理大位更进一步。

法新社报导，陷入困境的保守派领袖拉谢特（Armin Laschet）没有放弃接替梅克尔的希望；但调查显示，德国人较乐见身兼副总理和财政部长的萧兹入主总理府。

绿党共同领袖贝尔伯克（Annalena Baerbock）告诉记者，在与社民党和和保守派基民／基社联盟初步洽商后，绿党「相信与社民党和自民党进行深入会谈是合理的」。

贝尔伯克说，德国面临「严峻挑战」且需要「新的开始」。她表示：「这个国家承受不起长期僵局。」

自民党也召开记者会宣布已接受绿党提议，将迅速来到与社民党的正式试探性组阁谈判阶段。

自民党党魁林德纳（Christian Lindner）说，与萧兹和社民党谈判者进行的三方组阁谈判，将在明天展开。

尽管「造王者」绿党与自民党在关键的税收、气候和公共支出议题上存有分歧，两党一再表示，他们也有共同立场，并想「筑起桥梁」以求执政。

© 2021 AFP