德国严防新病毒株入侵 英旅客遭扣留机场

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（法新社柏林21日电） 英国发现传染力更强的2019冠状病毒疾病（COVID-19）新病毒株后，多国禁止英国班机和旅客入境，部分英国旅客被留在德国汉诺威机场，透过在网路发布的影片请求协助他们离开。

包括德国、法国与义大利等欧洲大国在内，全世界许多国家为恐肆虐英国的新病毒株入侵，都已开始禁止来自英国的班机和旅客入境。

今天飞抵德国的英国航班旅客未获准离开机场，现场有卫生官员与护理师立即采检，有些还穿着防护衣。

自英国抵达汉诺威（Hanover）的63名旅客受到相关措施影响，他们必须在机场过夜，等待检测结果呈阴性反应才能离开。

同时，航站官员为旅客架设行军床，协助他们度过夜晚。这群被留下的旅客气氛相当紧绷。

德国每日画报（Bild）网站上分享的影片显示，旅客索米斯（Manuela Thomys）表示：「我们目前在汉诺威机场，违反我们的意愿被留下；我们在作采检，等待结果之时，不准离开。」

影片中可以看到人群当中包括一名9个月大的婴儿。索米斯说：「请协助我们离开。」

地方当局已为耶诞节前造成的不便而道歉。

汉诺威卫生官员克兰兹（Andreas Kranz）对德国新闻社（DPA）解释：「我们的目标是防止新的变种病毒入境。」

德国17日通报，单日新增确诊病例创新高，首度超过3万人，累计有2万4125人不治。

英国科学家9月间在一名病患身上发现新的病毒株，他们认为这种变种病毒的传染力提高7成。

© 2020 AFP