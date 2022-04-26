德国再度转弯 同意向基辅提供战车

（法新社柏林26日电） 德国国防部长兰布雷特（Christine Lambrecht）今天表示，德国将同意向乌克兰提供战车。这显示柏林对基辅的谨慎军事支持政策出现明显转变。

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根据法新社看到的演说讲稿，兰布雷特（Christine Lambrecht）在德国美军兰斯坦空军基地（Ramstein Air Base）举行的国际防长会议上表示，政府已同意向基辅（Kyiv）提供德军二手猎豹（Gepard）防空战车。

目前40个国家正在这个位于德国西南部的空军基地，就加强乌克兰防御能力举行紧急会谈。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）指出，应美国之邀举行的本次会议，「旨在为乌克兰军队提供额外能力」。

法国已决定向基辅提供射程40公里的凯撒大炮（Caesar cannon）；英国则会提供星光（Starstreak）防空飞弹和战车。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）先前因拒绝直接提供乌克兰重型武器，饱受国内外批评。

据法新社今天看到的一份文件草案，德国执政联盟的3政党计画在国会提案，呼吁政府「持续并在可能状况下加速向乌克兰提供必要军备，包括扩大至重型武器与复杂系统。」

© 2022 AFP