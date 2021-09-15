德国军舰要求靠港访问遭中国拒绝

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（法新社柏林15日电） 德国外交部15日表示，一艘航行印太地区展现对盟友支持的德军巡防舰先前申请在上海靠港访问，结果遭到中国拒绝。

德国外交部发言人阿德巴尔（Maria Adebahr）在柏林告诉媒体：「经过一段时间的考虑后，中国决定拒绝德国巡防舰巴伐利亚号（Bayern F217）靠港访问。」

北京于搁置数周后宣布上述决定。德国原本希望这艘军舰停靠中国港口，有助缓和此次印太任务引发的紧张关系。

「巴伐利亚号」于8月2日从北海军港威廉港（Wilhelmshaven）出发，展开为期6个月的巡弋任务，预定前往澳洲、关岛、日本、南韩、越南、新加玻、印度等地。

此项任务目标是确保现行国际法受到尊重、海上航行不受限制、开放社会得到保障、贸易遵守公平规范，并表达对印太「价值伙伴」的支持。

由于巴伐利亚号的巡弋范围包括南海，此举势将引起中方不满。

上月德国国防部长康坎鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）坚称，本次任务并非针对特定国家；德国提议停靠中国港口，则是「为了维持对话」。

在国际上，身为美国重要盟友的德国鲜少采取军事行动，且德国也经常敦促其他国家，避免与北京正面冲突。

© 2021 AFP